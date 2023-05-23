«История позора». Украинскую теннисистку травят за игру в паре с россиянкой

Собственная федерация обвиняет Валерию Страхову в предательстве и пророссийских взглядах.

Теннисистка Валерия Страхова в паре с россиянкой Ириной Хромачевой вышла в четвертьфинал турнира в Рабате. И за это выступление на украинскую спортсменку обрушился шквал критики со стороны СМИ в ее стране. Поступок 27-летней уроженки Керчи называют предательством и позором, но ведь Валерия уже в третий раз за текущий год выступает в паре с представительницей России.

Позор

После победы Валерии Страховой вместе с Ириной Хромачевой украинские СМИ осудили поступок своей теннисистки. В апреле министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Многие теннисистки отказываются от рукопожатий с россиянками и белорусками по окончании матчей. Поэтому решение Валерии было воспринято в штыки. Издание NV-новости назвало поступок Страховой предательством.

«Впрочем, если это можно оправдать жребием и предательской позицией ATP и WTA, то выступление с россиянами в одной паре не укладывается даже в голове. История позора Страховой», — пишет 24 канал.

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин заявил, что у Страховой есть «откровенно» пророссийские взгляды.

Выступления

То, что шквал критики поднялся именно сейчас, выглядит довольно странно, поскольку Валерия уже далеко не первый раз выступает на турнирах в паре с россиянками. В марте текущего года она играла в паре с все той же Ириной Хромачевой на турнире в Колумбии. Там спортсменки сумели одержать победу.

«Эта неделя была очень жаркая и веселая. Спасибо, что разделила со мной корт. Нам было очень весело! Продолжаем сумасшедшую поездку по Колумбии», — написала в социальных сетях российская теннисистка, поделившись совместной фотографией с украинкой.

А в январе Страхова выступала с россиянкой Аминой Ашбой на соревнованиях в Аргентине. К тому же украинка остается политически нейтральной: она не высказывала своей позиции по поводу отстранения российских коллег. В то время как некоторые ее коллеги не скрывают своих радикальных мыслей.

Так, Марта Костюк публично обсуждает и осуждает российских теннисистов. А Элина Свитолина действительно старается всячески подчеркнуть свое отрицательное отношение к соперницам из России. А Ангелина Калинина отказывается от рукопожатий.

Спорт

Несмотря на всю сложность текущей ситуации, Валерия Страхова — не единственная украинская спортсменка, которая старается придерживаться нейтралитета и концентрироваться исключительно на спорте.

В феврале 2022 года ее соотечественник Денис Молчанов выиграл турнир в Марселе в паре с Андреем Рублевым. Эта победа стала первым титулом ATP в карьере украинца.

А один из сильнейших теннисистов Украины Олег Приходько публично высказался в поддержку российских и украинских спортсменов, отметив, что они должны участвовать в олимпийских играх. А сам украинец провел в паре с россиянином Яном Бондаревским несколько турниров. И его не напрягало общественное давление.

В общем, в данной ситуации выбор делает каждый сам. Кто-то выбирает свою любовь к теннису и придерживается нейтралитета, а другие считают важными политические аспекты. Но на корте все решается по спортивному принципу.