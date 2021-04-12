24-летняя россиянка выиграла в Чарлстоне и поднялась на девять позиций в рейтинге.

Турнир WTA Volvo Car Open в Чарльстоне (США). Финал

Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 6:2

Россиянка Вероника Кудерметова со второго раза стала победительницей турнира WTA. В начале нынешнего сезона уроженка Казани уступила в финале соревнований в Абу-Даби (ОАЭ), но в американском Чарлстоне своего шанса не упустила. 15-я ракетка турнира в титульном поединке достаточно легко за 1 час 36 минут победила черногорку Данку Ковинич со счетом 6:4, 6:2. Этот успех позволил Веронике получить 470 очков подняться на 29-ю строчку в рейтинге WTA и отобрать у Екатерины Александровой звание лучшей теннисистки России.

Смогу попасть в десятку лучших

— Когда я приехала в Чарлстон, то сказала себе: «Вероника, тебе просто нужно работать, вот и все. Посмотрим, как ты здесь выступишь», — сказала Кудерметова на послематчевой пресс-конференции. — Когда начались матчи, я сосредоточилась только на тактике и на игре. Все поединке здесь были действительно тяжелыми в плане потраченных нервов и физических усилий, но я очень горжусь собой. Я действительно счастлива, что выиграла первый титул. Этот успех показывает, что я могу выступать очень хорошо и побеждать хороших игроков. И, если я буду продолжать работать в том же духе, думаю, смогу попасть в десятку лучших.

? CHAMPION IN CHARLESTON ?



?? Veronika Kudermetova secures her maiden WTA title with a 6-4, 6-2 win over Kovinic!#VolvoCarOpen pic.twitter.com/CycZ2Epcru — wta (@WTA) April 11, 2021

Россиянка за всю неделю не проиграла ни одного сета, повторив рекорд турнира, установленный в 2012 году Сереной Уильямс. В этот раз состав участниц был не слишком звездным. И хотя посев возглавляли Эшли Барти и Софья Кенин, никто из фаворитов не дошел даже до полуфинала. Кудерметовой вообще удалось избежать в Чарльстоне встречи с сеянными игроками. Понятно, что у многих сейчас мысли о грунтовом сезоне в Европе, а место турнира на уникальной зеленой глине — не самое удачное в календаре. Тем не менее, начало трофеям положено, и это очень круто. Вероника — пятая теннисистка в нынешнем сезоне, выигравшая свой первый в карьере турнир WTA.

— По качеству тенниса Кудерметова играет на первую двадцатку мирового рейтинга, — отметил в интервью ТАСС президент федерации тенниса России Тарпищев. — Она молодец, у нее хорошая команда, но не хватает стабильности. Нужна стабильная нервная система, психология. Была бы в десятке, если бы не психология.

Неизвестная черная кошка

В официальном твиттере турнира в Чарльстоне написано, что «Вероника взяла трофей, приехав сюда практически неизвестной». И это, конечно, перебор, с учетом того, что речь о теннисистке, которая на протяжении трех лет восемь раз сыграла в основных сетках турнира «Большого шлема». Всего два года назад Вероника доходила до финала Чарльстона-2019 — в паре с Ириной Хромачевой она проиграла здесь в битве за титул дуэту Гренефельд (Германия) / Росольска (Польша). Странно, что организаторы турнира этого не заметили.

Titles and trophies just look good on you, Veronika Kudermetova.



First champion photoshoot, ?.#VolvoCarOpen pic.twitter.com/YgwRnbqpCY — Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) April 11, 2021

Кудерметова начинала нынешней сезон как 46-й номер рейтинга и за три месяца поднялась на 17 позиций. Из 25 матчей россиянка выиграла 17, и впервые в карьере попала в топ-30 мирового рейтинга. Да, 29-я строчка для первой ракетки России — не самая высокая, с учетом того, что в прошлом у нас были несколько первых номеров WTA. Но у подопечной Сергея Демехина есть потенциал для роста и все, чтобы обрести популярность среди болельщиков. Во всяком случае, накануне финала в Чарльстона она показала, что у нее очень разносторонние интересы, удивив рассуждениям о бойце ММА Хабибе Нурмагомедове.

— Хабиб очень сильный, и в ментальном плане очень хорош. Он использует любую возможность, которая ему предоставляется, — отметила Кудерметова а интервью Tennis Channel. — Думаю, что Хабиб просто хороший человек. Я всегда поддерживаю его, когда он дерется. Он мне очень нравится. Надеюсь, что я смогу стать такой же сильной в ментальном плане. Многие называют его Орлом. Кем бы я себя назвала? Многие называют меня черной кошкой или пантерой.

Кудерметова принесла России шестой теннисный титул в нынешнем сезоне. Ранее Дарья Касаткина выиграла турниры в Мельбурне и Санкт-Петербурге. Кроме того, в марте три недели подряд брали трофеи наши мужчины — Андрей Рублев в Роттердаме, Даниил Медведев в Марселе и Аслан Карацев в Дубае. Любопытно, что Вероника в прошлом играла с Карацевым микст — в 2015-м этот дуэт завоевал бронзу на Универсиаде в корейском Кванджу 2015.

Рейтинг WTA от 12 апреля 2021 года

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9285

2 (2). Наоми Осака (США) — 7985

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7985

4 (4). Софья Кенин (США) — 5915

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5750

6 (6). Бианка Андрееску (Канада) — 5265

7 (7). Алина Соболенко (Белоруссия) — 5085

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660

10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4530...

29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 2130...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1955...

36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1745...

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1715...

73 (73). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

75 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

89 (87). Маргарита Гаспариян (Россия) — 934...

97 (96). Варвара Грачева (Россия) — 863