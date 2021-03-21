Касаткина снова в порядке! У нее второй титул после двух ужасных лет

Дарья Касаткина выиграла второй титул за пять недель и готова включиться в борьбу за титул первой ракетки России.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy. Финал

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Маргарита Гаспарян (Россия, WC) — 6:3, 2:1 — отказ

St. Petersburg Ladies Trophy проводился в этом году в шестой раз. И никогда за это время в финале не играли россиянки. Но сейчас атака на домашний титул была самой массированной и не оставляла вариантов — семь теннисисток из нашей страны в 1/4 финала, все российские теннисистки в полуфинале и финале. Но все равно то, что в матче за титул сошлись именно Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян, — это мини-сенсация. Гаспарян получила wild card, а Касаткина была всего лишь восьмой ракеткой турнира.

Гаспарян — фаворит турнира

В предыдущих матчах Дарья и Рита провели на корте примерно одинаковое количество времени — около восьми часов. А вот набеганное расстояние у Касаткиной оказалось значительно большим. Причем только в стартовой игре она выиграла в двух сетах — во всех остальных проигрывала первый сет и вырывала победу в двух следующих.

У Гаспарян ситуация сложилась обратным образом — ей досталась серьезная соперница в первом круге. Пришлось даже сыграть на тай-брейке с победительницей St. Petersburg Ladies Trophy-2017 Кристиной Младенович. Но потом Маргарита вполне легко взяла две партии. Остальные матчи тоже сложились удачно — самой сложной оказалась игра против Веры Звонаревой. Интересной была только ситуация со здоровьем Гаспарян — все-таки у нее болят колени, на которых она перенесла три операции. Но в целом можно было считать Маргариту фаворитом — она еще и выбила из сетки первую ракетку турнира Екатерину Александрову.

Первый гейм сразу же получился затяжным — Гаспарян могла бы сделать брейк. Касаткину спасла подача, которая на предыдущих турнирах в некоторые моменты была для нее настоящей головной болью. А вот Дарья как раз своего шанса не упустила и взяла подачу соперницы. Потом теннисистки еще раз обменялись брейками, а при счете 3:1 Касаткина впервые за матч легко выиграла гейм на своей подаче.

Переломный момент — десятиминутный медицинский тайм-аут

Тревожный медицинский тайм-аут случился после пяти сыгранных геймов — Маргарита пригласила физиотерапевта. Через десять минут диагностики и упражнений для облегчения боли Гаспарян вышла на корт. Неуверенные движения, неполная работа корпусом, проблемы с подачей (она стала слишком мягкой) и взгляд, брошенный на команду, — создавалось ощущение, что спортсменка как будто молча спрашивает, что же делать. Но продолжила игру и уверенно выиграла гейм на своей подаче.

Обезболивающего Гаспарян не дали (по крайней мере, этого не было видно), так что подавать было сложно — возможно, ей стало только хуже. Скорость подачи все уменьшалась: максимум — около 140 км/ч, хотя умеет подавать за 170. Но на передвижении это не сказывалось — Гаспарян бежала за всеми мячами и доставала их.

Первый сет Рита проиграла, а вот во втором теннисистки снова начали обмениваться брейками. А потом она могла закрепить успех и взять свою, такую трудную, подачу. С 40:0 сначала стало ровно, несколько раз было преимущество Касаткиной. Гейм завершился двойной ошибкой Гаспарян, после которого она снялась.

.@DKasatkina wins her 2??nd title of the season! ?



Gasparyan is forced to retire due to injury.



Final score: 6-3, 2-1.#FormulaTX pic.twitter.com/AmcDqSCnQ3 — wta (@WTA) March 21, 2021

Получился один из самых быстрых финалов. Да и вообще матчей — например, в Санкт-Петербурге три раза соперницы проводили на корте больше трех часов. А этот продолжался всего 51 минуту, 10 из которых занял медицинский тайм-аут Маргариты.

Касаткина взяла второй титул в этом году — первый был в Мельбурне после вылета с Australian Open. Это отличный темп, с учетом того, что за спиной у одной из самых талантливых наших теннисисток два провальных года. В послематчевом интервью Даша буквально не могла сдержать слез и поблагодарила всех болельщиков за поддержку. После того как стало понятно, что у Гаспарян травма, весь зал начал болеть за нее. Были слышны выкрики «Рита, Рита!» и «Вперед, Рита!». Но после слов Касаткиной ей, конечно, аплодировала вся «Сибур Арена», заполненная на 3/4, — впервые в истории турнир выиграла россиянка.

По итогам соревнований Дарья поднимется с 61-й на 38-ю позицию мирового рейтинга. Первая ракетка России Екатерина Александрова — совсем близко. И если Касаткина продолжит в том же темпе, то очень скоро может вернуть себе звание первой ракетки страны.