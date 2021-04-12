Красивая фигура и яркие фото в Инстаграме. Как выглядит первая ракетка России Вероника Кудерметова

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала 29-й в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации после победы на турнире в Чарльстоне. В финальной встрече Кудерметова в двух сетах одолела представительницу Черногории Данку Ковинич — 6:4, 6:2.

«Перед матчем я сказала себе: «Вероника, тебе нужно работать, чтобы добиться положительного результата». Во время финала я выбросила из головы все мысли, кроме тактики на встречу. Все матчи были очень тяжелыми, но я горжусь собой, что смогла выиграть первый титул в карьере. Для меня это значимое событие», — сказала Кудерметова в интервью официальному сайту WTA.

Эта победа позволила Веронике подняться не только в в рейтинге WTA, но и отобрать у Екатерины Александровой звание лучшей теннисистки России. Давайте посмотрим как выглядит новая первая ракетка страны.