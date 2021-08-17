Звонарева в паре с Воскобеевой не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с Галиной Воскобеевой из Казахстана в первом круге турнира в Цинциннати уступила латвийке Елене Остапенко и швейцарке Жиль Тайхманн.

Матч завершился со счетом 3:6, 3:6. Звонарева и Воскобеева не сделали ни одного эйса, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Остапенко и Тайхманн встретятся с японками Сюко Аоямой и Еной Шибахарой.