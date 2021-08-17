Элисе Мертенс во время матча на турнире в Цинциннати потеряла сережку

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в первом круге турнира в Цинциннати обыграла аргентинку Надю Подороска со счетом 6:3, 6:4.

Во втором сете при счете 3:2 Мертенс потеряла сережку на корте. Бельгийка хотела попросить паузу, но быстро нашла украшение.

Во втором круге Мертенс встретится с победительницей матча Саманта Стосур (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).