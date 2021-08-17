Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Элисе Мертенс во время матча на турнире в Цинциннати потеряла сережку

04:50

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в первом круге турнира в Цинциннати обыграла аргентинку Надю Подороска со счетом 6:3, 6:4.

Во втором сете при счете 3:2 Мертенс потеряла сережку на корте. Бельгийка хотела попросить паузу, но быстро нашла украшение.

Во втором круге Мертенс встретится с победительницей матча Саманта Стосур (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Иностранцы отказывались идти в клуб, где играет Плотников». Откровенное интервью с директором «Магнитки»
Без Дзюбы, с Тюкавиным, Гильерме и Максименко. Состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
Солдатова показала, как выглядит идеальный отдых, жена Авербуха родила, Ефимова вновь зажигает
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд