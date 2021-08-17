Элисе Мертенс во время матча на турнире в Цинциннати потеряла сережку
04:50
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в первом круге турнира в Цинциннати обыграла аргентинку Надю Подороска со счетом 6:3, 6:4.
Во втором сете при счете 3:2 Мертенс потеряла сережку на корте. Бельгийка хотела попросить паузу, но быстро нашла украшение.
Missing something, Elise? ??@elise_mertens | #CincyTennis pic.twitter.com/b04xPlwkoV— wta (@WTA) August 17, 2021
Во втором круге Мертенс встретится с победительницей матча Саманта Стосур (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Читайте также
«Иностранцы отказывались идти в клуб, где играет Плотников». Откровенное интервью с директором «Магнитки»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю