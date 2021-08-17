Александрова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати
08:00
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Цинциннати уступила американке Дженнифер Брэди со счетом 3:6, 6:7 (3:7).
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка сделала семь эйсов и семь двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух возможных.
Во втором круге Брэди встретится с латвийкой Еленой Остапенко.
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