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Александрова не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати

08:00
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Цинциннати уступила американке Дженнифер Брэди со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Россиянка сделала семь эйсов и семь двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух возможных.

Во втором круге Брэди встретится с латвийкой Еленой Остапенко.

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Сергей Разин все материалы автора

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