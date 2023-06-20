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Сегодня, 17:54

Звонарева проиграла Соболенко в первом круге турнира в Берлине

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Теннисистка Вера Звонарева.
Вера Звонарева.
Фото Global Look Press

Белоруска Арина Соболенко обыграла россиянку Веру Звонареву (6:3, 6:2) в матче первого круга турнира в немецком Берлине. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

25-летняя Соболенко выполнила 5 подач на вылет при 1 двойной ошибке. У 38-летней Звонаревой 4 двойные ошибки.

Соболенко сыграет во втором круге турнира в Германии с победительницей в противостоянии Вероника Кудерметова (Россия, WC) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд. Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
Арина Соболенко
Вера Звонарева
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