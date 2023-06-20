Полина Кудерметова проиграла Рыбакиной в первом круге турнира в Берлине

Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан, в первом круге турнира в Берлине — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 8 минут.

Кудерметова сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету Рыбакиной 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В след ующей стадии турнира Рыбакина встретится с Донной Векич из Хорватии.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Полина Кудерметова (Россия, Q) — 6:4, 6:2