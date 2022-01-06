Звонарева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мельбурне
11:20
Российская теннисистка Вера Звонарева в 1/8 турнира в Мельбурне проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн со счетом 7:5, 3:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут.
Соперницей Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира станет хорватская теннисистка Ана Конюх.
Отметим, что Звонарева занимает 81-е место в рейтинге WTA. Циньвэнь Чжэн идет на 126-й строчке.
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