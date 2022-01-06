Россиянка Гасанова проиграла японке Дои во втором круге турнира в Аделаиде
10:42
Российская теннисистка Анастасия Гасанова во втором круге турнира в Аделаиде проиграла японке Мисаки Дои со счетом 6:7 (4:7), 3:6.
Дои в следующей стадии сыграет со словенкой Каей Юван.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мисаки Дои (Япония) — Анастасия Гасанова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:3
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