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Россиянка Гасанова проиграла японке Дои во втором круге турнира в Аделаиде

10:42

Российская теннисистка Анастасия Гасанова во втором круге турнира в Аделаиде проиграла японке Мисаки Дои со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Дои в следующей стадии сыграет со словенкой Каей Юван.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мисаки Дои (Япония) — Анастасия Гасанова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:3

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Роман Шишов все материалы автора
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