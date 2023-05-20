Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:08

Звонарева и Данилина выиграли парный теннисный турнир в Париже

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Казахстана Анна Данилина выиграли парный турнир WTA в Париже (Франция).

В финальном матче они обыграли украинскую теннисистку Надежду Киченок и американку Алисию Паркс — 5:7, 7:6 (7:2), 14:12.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Звонарева и Данилина сделали 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 10. На счету Киченок и Паркс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Для 38-летней Звонаревой этот трофей WTA в парном разряде стал 13-м, а для 27-летней Данилиной — четвертым.

Теннис
Вера Звонарева
0
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков заявил, что Кудерметова в матче с Калининой должна была проигрывать в двух сетах
Новости
RSS RSS
Все новости