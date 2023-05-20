Чесноков заявил, что Кудерметова в матче с Калининой должна была проигрывать в двух сетах

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение об игре российской теннисистки Вероники Кудерметовой на турнире серии WTA 1000 в Риме, где она дошла до полуфинала.

«Мне кажется, Кудерметова сыграла на максимуме своих возможностей. Она более уверенно себя чувствует на быстрых кортах, чем на грунте. В матче с Калининой Вероника вообще должна была проигрывать в двух сетах. Выход в полуфинал турнира в Риме — это очень хорошее достижение для нее. И в целом, на двух последних турнирах она добилась отличных результатов», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Кужерметова проиграла Калининой в полуфинале турнира в Риме со счетом 5:7, 7:5, 2:6.

В финале украинка Калинина сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия).