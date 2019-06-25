17:57 | Теннис — WTA

Звонарева и Атаво обыграли Касаткину и Контавейт на турнире в Истборне

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Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с американкой Ракель Атаво победили россиянку Дарью Касаткину и эстонку Анетт Контавейт в матче первого круга турнира WTA в парном разряде в британском Истборне - 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. 

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Nature Valley International 

Призовой фонд 933 612 долларов 

Открытые корты, трава 

Парный разряд 

Первый круг 

Ракель Атаво/Вера Звонарева (США/Россия) - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - 6:2, 7:6 (7:5)

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