Звонарева и Атаво обыграли Касаткину и Контавейт на турнире в Истборне

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с американкой Ракель Атаво победили россиянку Дарью Касаткину и эстонку Анетт Контавейт в матче первого круга турнира WTA в парном разряде в британском Истборне - 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Ракель Атаво/Вера Звонарева (США/Россия) - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - 6:2, 7:6 (7:5)

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