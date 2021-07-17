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Зиданшек сыграет с Бюрель в финале турнира в Лозанне

16:30

На теннисном турнире в Лозанне определились участницы финала. В решающем матче сыграют Тамара Зиданшек из Словении, которая была посеяна под первым номером на турнире, и представительница Франции Клара Бюрель.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Тамара Зиданшек (Словения, 1) — Марина Заневская (Бельгия) — 7:5, 6:3

Клара Бюрель (Франция) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 5:7, 6:2, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора

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