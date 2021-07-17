Зиданшек сыграет с Бюрель в финале турнира в Лозанне
16:30
На теннисном турнире в Лозанне определились участницы финала. В решающем матче сыграют Тамара Зиданшек из Словении, которая была посеяна под первым номером на турнире, и представительница Франции Клара Бюрель.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Тамара Зиданшек (Словения, 1) — Марина Заневская (Бельгия) — 7:5, 6:3
Клара Бюрель (Франция) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 5:7, 6:2, 6:2
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