Бузарнеску и Столлар выиграли турнир в Будапеште в парном разряде
16:01
Михаэла Бузарнеску из Румынии и Фанни Столлар из Венгрии стали победительницами женского парного разряда на турнире в Будапеште.
В решающей встрече они обыграли дуэт Алена Большова/Тамара Корпач (Испания/Германия) в двух сетах — 6:4, 6:4
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Михаэла Бузарнеску/Фанни Столлар (Румыния/Венгрия) — Алена Большова/Тамара Корпач (Испания/Германия) — 6:4, 6:4
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