Бузарнеску и Столлар выиграли турнир в Будапеште в парном разряде

Михаэла Бузарнеску из Румынии и Фанни Столлар из Венгрии стали победительницами женского парного разряда на турнире в Будапеште.

В решающей встрече они обыграли дуэт Алена Большова/Тамара Корпач (Испания/Германия) в двух сетах — 6:4, 6:4

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Михаэла Бузарнеску/Фанни Столлар (Румыния/Венгрия) — Алена Большова/Тамара Корпач (Испания/Германия) — 6:4, 6:4