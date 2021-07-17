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Бузарнеску и Столлар выиграли турнир в Будапеште в парном разряде

16:01

Михаэла Бузарнеску из Румынии и Фанни Столлар из Венгрии стали победительницами женского парного разряда на турнире в Будапеште.

В решающей встрече они обыграли дуэт Алена Большова/Тамара Корпач (Испания/Германия) в двух сетах — 6:4, 6:4

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Михаэла Бузарнеску/Фанни Столлар (Румыния/Венгрия) — Алена Большова/Тамара Корпач (Испания/Германия) — 6:4, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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