Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште
19:07
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште. В 1/2 финала она переиграла хозяйку корта Далму Галфи в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.
Соперницей Путинцевой в финале станет победительница встречи Ангелина Калинина (Украина) — Дэниэлл Коллинз (США, 2).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Далма Галфи (Венгрия, WC) — 6:2, 3:6, 6:2
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