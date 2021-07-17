Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште

19:07
Теги:

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште. В 1/2 финала она переиграла хозяйку корта Далму Галфи в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.

Соперницей Путинцевой в финале станет победительница встречи Ангелина Калинина (Украина) — Дэниэлл Коллинз (США, 2).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Далма Галфи (Венгрия, WC) — 6:2, 3:6, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Первый скандал Олимпиады в футболе: немцы не доиграли матч из-за расизма
Губерниев оценил новое фото российской биатлонистки Куклиной в бикини
«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
«Буду, как Хабиб, smash делать». Ислам Махачев отжимается на двух пальцах и не проигрывает раунды с 2016-го
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд