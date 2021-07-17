Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира в Будапеште. В 1/2 финала она переиграла хозяйку корта Далму Галфи в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:2.

Соперницей Путинцевой в финале станет победительница встречи Ангелина Калинина (Украина) — Дэниэлл Коллинз (США, 2).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Далма Галфи (Венгрия, WC) — 6:2, 3:6, 6:2