Жабер, Кенин и Якупович вышли во второй круг турнира в Дубае

Американка София Кенин вышла во второй круг WTA турнира в Дубае. В матче первого раунда она обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску - 6:3, 6:0. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

В других матчах дня Онс Жабер из Туниса переиграла представительницу Хорватии Донну Векич (6:4, 7:6(11:9), а Далила Якупович из Словении победила казашку Зарину Дияс (1:6, 6:1, 6:2).

Дубай (ОАЭ)



Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships



Призовой фонд 2 527 250 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Первый круг



София Кенин (США) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:0

Онс Жабер (Тунис) - Донна Векич (Хорватия) - 6:4, 7:6(11:9)

Далила Якупович (Словения, LL) - Зарина Дияс (Казахстан, Q) - 1:6, 6:1, 6:2