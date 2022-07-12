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Сегодня, 18:12

Путинцева вышла во второй круг турнира в Будапеште

Алексей Еремин
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову в первом круге турнира в Будапеште (Венгрия).

Игра длилась 1 час 37 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:1.

Во втором круге Путинцева сыграет с победителем пары Ребекка Петерсон (Швеция) — Лаура Пигосси (Бразилия, Q).

Греческая теннисистка Деспина Папамихаил обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи за 1 час 43 минуты — 7:6 (7:4), 6:3. В следующем круге Папамихаил сыграет с другой представительницей Венгрии — Анной Бондар.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 3) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:1

Деспина Папамихаил (Греция, Q) — Далма Галфи (Венгрия) — 7:6 (7:4), 6:3

Теннис
Юлия Путинцева
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