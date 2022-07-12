Путинцева вышла во второй круг турнира в Будапеште
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову в первом круге турнира в Будапеште (Венгрия).
Игра длилась 1 час 37 минут и закончилась со счетом 6:4, 6:1.
Во втором круге Путинцева сыграет с победителем пары Ребекка Петерсон (Швеция) — Лаура Пигосси (Бразилия, Q).
Греческая теннисистка Деспина Папамихаил обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи за 1 час 43 минуты — 7:6 (7:4), 6:3. В следующем круге Папамихаил сыграет с другой представительницей Венгрии — Анной Бондар.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан, 3) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:1
Деспина Папамихаил (Греция, Q) — Далма Галфи (Венгрия) — 7:6 (7:4), 6:3