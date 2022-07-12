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Сегодня, 17:45

Россиянка Калинская и румынка Олару вышли во второй круг парного разряда в Лозанне

Алексей Еремин
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Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Ралука Олару обыграли представительниц России Анастисию Потапову и Яну Сизикову в парном разряде в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).

Игра длилась 1 час и 57 минут и закончилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5.

В следующем круге Калинская и Олару сыграет против пары Ольга Данилович/Кристина Младенович (Сербия/Франция)

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Ралука Олару (Россия/Румыния, 3) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 7:6 (9:7), 7:5

Теннис
Анастасия Потапова
Анна Калинская
Яна Сизикова
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