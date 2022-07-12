Россиянка Калинская и румынка Олару вышли во второй круг парного разряда в Лозанне
Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Ралука Олару обыграли представительниц России Анастисию Потапову и Яну Сизикову в парном разряде в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).
Игра длилась 1 час и 57 минут и закончилась со счетом 7:6 (9:7), 7:5.
В следующем круге Калинская и Олару сыграет против пары Ольга Данилович/Кристина Младенович (Сербия/Франция)
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Ралука Олару (Россия/Румыния, 3) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 7:6 (9:7), 7:5
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