Андреева сыграет с Мартич во втором круге турнира в Лозанне
Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).
Игра длилась 1 час и 17 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:2.
В следующем круге Мартич сыграет с российской теннисисткой Эрикой Андреевой.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Петра Мартич (Хорватия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, 5) — 6:2, 6:2
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