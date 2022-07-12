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Сегодня, 19:33

Андреева сыграет с Мартич во втором круге турнира в Лозанне

Алексей Еремин
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Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас в первом круге турнира в Лозанне (Швейцария).

Игра длилась 1 час и 17 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:2.

В следующем круге Мартич сыграет с российской теннисисткой Эрикой Андреевой.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания, 5) — 6:2, 6:2

Теннис
Петра Мартич
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