Янчук назвал неспортивным поведение Остапенко в матче против Азаренко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на поведение представительницы Латвии Елены Остапенко в матче третьего круга турнира в Дохе против белоруски Виктории Азаренко.

«То, что случилось в матче Остапенко и Азаренко, некрасиво, неспортивно, нехорошо. Я думаю, что организаторы турнира должны принять какие-то меры по отношению к Остапенко. Игроки на корте должны думать об игре и соблюдать нормы приличия. Своим поведением Остапенко выставляет себя не в лучшем свете», — приводит ТАСС слова Янчука.

Игра состоялась 14 февраля и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Азаренко. После матча Остапенко вместо рукопожатия протянула белорусской теннисистке ракетку. Азаренко проигнорировала этот жест.