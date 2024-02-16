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16 февраля, 15:21

Янчук назвал неспортивным поведение Остапенко в матче против Азаренко

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на поведение представительницы Латвии Елены Остапенко в матче третьего круга турнира в Дохе против белоруски Виктории Азаренко.

«То, что случилось в матче Остапенко и Азаренко, некрасиво, неспортивно, нехорошо. Я думаю, что организаторы турнира должны принять какие-то меры по отношению к Остапенко. Игроки на корте должны думать об игре и соблюдать нормы приличия. Своим поведением Остапенко выставляет себя не в лучшем свете», — приводит ТАСС слова Янчука.

Игра состоялась 14 февраля и завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Азаренко. После матча Остапенко вместо рукопожатия протянула белорусской теннисистке ракетку. Азаренко проигнорировала этот жест.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Виктория Азаренко
Елена Остапенко
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