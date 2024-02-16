Калинская и Рахимова пробились в финал квалификации турнира в Дубае

Российские теннисистки Анна Калинская и Камилла Рахимова вышли в финал квалификации турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинальном матче Калинская в двух сетах обыграла испанку Ребеку Масарову — 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Рахимова на этой стадии за 1 час 32 минуты одолела Алисию Паркс из США — 7:6 (7:2); 6:1.

В финале квалификации турнира в Дубае представительницы России сыграют друг против друга.