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16 февраля, 16:50

Ольховский — о матче Рыбакиной с Павлюченковой: «Анастасия хорошо двигается по корту. Она может преподнести сюрприз»

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Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Елена Рыбакина — Анастасия Павлюченкова на турнире в Дохе.

«Павлюченкова сейчас хорошо двигается по корту, уверенно. Она может преподнести небольшой сюрприз», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Игра между Павлюченковой и Рыбакиной пройдет 16 февраля в полуфинала турнира WTA-1000 в Дохе, Катар. Начало — 17.00 (мск).

Источник: Vprognoze.ru
Анастасия Павлюченкова
Андрей Ольховский
Елена Рыбакина
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