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4 февраля, 17:19

Янчук назвал целостной игру 19-летней теннисистки Шнайдер

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что россиянка Диана Шнайдер показывает интересную и целостную игру.

В воскресенье 19-летняя Шнайдер победила китаянку Чжу Линь в финале турнира WTA в городе Хуахин (Таиланд) и завоевала первый титул WTA в карьере.

«Когда выигрывает молодежь, это всегда привлекает внимание. Приятно, что у нас появляются новые имена. Шнайдер — очень интересный игрок, в свои 19 лет она показывает целостную игру, — цитирует ТАСС Янчука. — Первый титул в карьере всегда очень важен, он окрыляет на дальнейшие успехи. Пускай турнир не самый крупный, но для начала это очень хорошая победа, думаю, она сможет играть на высоком уровне».

Турнир в Хуахине проходит на покрытии «хард». Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более 267 тысяч долларов. Шнайдер стала первой россиянкой, которая выиграла данный турнир.

Источник: ТАСС
Диана Шнайдер
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