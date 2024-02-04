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4 февраля, 16:58

Шнайдер сравнила соревнования в Хуахине с турниром «Большого шлема»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в турнире WTA 250 в Хуахине.

В финальном матче 19-летняя россиянка победила китаянку Чжу Линь (6:3, 2:6, 6:1).

«Атмосфера здесь напоминает турнир «Большого шлема», я не вру. Для меня это и правда был как турнир «Большого шлема». Меня поразили люди и их энергетика», — приводит пресс-служба WTA слова Шнайдер.

Шнайдер завоевала первый в карьере титул WTA. Это был ее второй финал на этом уровне. В 2023 году в Нинбо россиянка проиграла Онс Жабер.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3880361/shnaider-19-stuns-zhu-lin-to-win-first-wta-title-in-hua-hin
Диана Шнайдер
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