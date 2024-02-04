Шнайдер сравнила соревнования в Хуахине с турниром «Большого шлема»

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в турнире WTA 250 в Хуахине.

В финальном матче 19-летняя россиянка победила китаянку Чжу Линь (6:3, 2:6, 6:1).

«Атмосфера здесь напоминает турнир «Большого шлема», я не вру. Для меня это и правда был как турнир «Большого шлема». Меня поразили люди и их энергетика», — приводит пресс-служба WTA слова Шнайдер.

Шнайдер завоевала первый в карьере титул WTA. Это был ее второй финал на этом уровне. В 2023 году в Нинбо россиянка проиграла Онс Жабер.