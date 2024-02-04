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4 февраля, 17:19

Александрова проиграла Остапенко в финале турнира в Линце

Алина Савинова
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Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла обыграть представительницу Латвии Елену Остапенко в финальном матче турнира в Линце (Австрия).

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу латвийской теннисистки. Для Остапенко это восьмой титул WTA в одиночном разряде.

За матч представительница России 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала брейк-пойнт. На счету Остапенко 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

29-летняя Александрова уже выступала в финале турнира в Линце в 2018 году. Тогда она в борьбе за титул уступила итальянке Камиле Джорджи.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 6:2, 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
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