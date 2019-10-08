Вторая сеяная Бенчич проиграла на старте турнира в Линце

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич, посеянная под вторым номером, не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Линце (Австрия). Она уступила немке Анне-Лене Фридзам — 4:6, 6:2, 2:6.

В 1/8 финала Фридзам сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:4, 2:6, 6:2