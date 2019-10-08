Вторая сеяная Бенчич проиграла на старте турнира в Линце
21:51
Представительница Швейцарии Белинда Бенчич, посеянная под вторым номером, не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Линце (Австрия). Она уступила немке Анне-Лене Фридзам — 4:6, 6:2, 2:6.
В 1/8 финала Фридзам сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:4, 2:6, 6:2
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