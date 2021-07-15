Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне, Блинкова вылетела во втором раунде

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария).

Во втором круге россиянка обыграла итальянку Ясмин Паолини в двух сетах — 6:1, 6:3. В четвертьфинале Вихлянцева сыграет с победителем матча Марина Заневская (Бельгия) — Штефани Фегеле (Швейцария).

Другая представительница России, Анна Блинкова не смогла преодолеть второй круг, уступив итальянке Лючии Бронцетти — 1:6, 2:6. В четвертьфинале Бронцетти сыграет с победителем встречи Тамара Зиданшек (Словения, 1) — Мэнди Минелла (Люксембург).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Наталья Вихлянцева (Россия) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 6:1, 6:3

Лючия Бронцетти (Италия, Q) — Анна Блинкова (Россия, 8) — 6:1, 6:2