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Соснович проиграла Удварди во втором раунде турнира в Будапеште

18:16
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Венгерская теннисистка Панна Удварди обыграла белоруску Александру Соснович (7:6 (7:4), 6:2) во втором раунде турнира WTA в Будапеште (Венгрия).

Следующей соперницей Удварди станет украинка Ангелина Калинина.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Панна Удварди (Венгрия, WC) — Александра Соснович (Белоруссия, 6) — 7:6 (7:4), 6:2

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