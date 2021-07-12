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Вихлянцева обыграла Завацкую в первом раунде турнира в Лозанне

19:12
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева победила украинку Катарину Завацкую (4:6, 6:4, 6:0) в первом раунде турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

В следующем круге она сыграет с победительницей пары Валентини Грамматикопуло (Греция) — Ясмин Паолини (Италия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наталья Вихлянцева (Россия) — Катарина Завацкая (Украина) — 4:6, 6:4, 6:0

Клара Бюрель (Франция) — Сюзан Бандеччи (Швейцария) — 6:0, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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