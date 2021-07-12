Вихлянцева обыграла Завацкую в первом раунде турнира в Лозанне
19:12
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева победила украинку Катарину Завацкую (4:6, 6:4, 6:0) в первом раунде турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
В следующем круге она сыграет с победительницей пары Валентини Грамматикопуло (Греция) — Ясмин Паолини (Италия).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья Вихлянцева (Россия) — Катарина Завацкая (Украина) — 4:6, 6:4, 6:0
Клара Бюрель (Франция) — Сюзан Бандеччи (Швейцария) — 6:0, 6:2
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