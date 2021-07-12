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Путинцева обыграла Горгодзе в первом раунде турнира в Будапеште

18:38
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила грузинку Екатерину Горгодзе (6:2, 6:4) в первом раунде турнира в Будапеште (Венгрия). Ее следующей соперницей станет хорватка Ана Конюх.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 1) — Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — 6:2, 6:4

Ана Конюх (Хорватия) — Тереза Мрдежа (Хорватия, Q) — 4:6, 6:3, 6:2

Ирина Мария Бара (Румыния) — Сара Эррани (Италия, 8) — 4:6, 7:5, 6:2

Катерина Козлова (Украина) — Барбара Хаас (Австрия) — 7:6 (11:9), 6:3

Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — Виктория Томова (Болгария, 7) — 6:2, 6:3

Анна Шмидлова (Словакия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 4) — 6:3, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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