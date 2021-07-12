Квитова уступила Шрамковой в первом раунде турнира в Праге
19:27
Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова обыграла чешку Петру Квитову (7:6 (7:5), 3:6, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Праге (Чехия). Квитова была посеяна на турнире под первым номером.
Матч продолжался два часа и 43 минуты. В следующем раунде Шрамкова сыграет с победительницей пары Мона Бартель (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия).
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 1) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
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