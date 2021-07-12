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Квитова уступила Шрамковой в первом раунде турнира в Праге

19:27
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Словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова обыграла чешку Петру Квитову (7:6 (7:5), 3:6, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Праге (Чехия). Квитова была посеяна на турнире под первым номером.

Матч продолжался два часа и 43 минуты. В следующем раунде Шрамкова сыграет с победительницей пары Мона Бартель (Германия) — Виктория Кузьмова (Словакия).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 1) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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