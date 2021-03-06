Вихлянцева не смогла пройти квалификацию на турнире в Дубае

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в полуфинале квалификации турнира в Дубае уступила сербке Александре Крунич со счетом 2:6, 3:6.

Встреча длилась 1 час 15 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила 4 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Также в полуфинале Ангелина Габуева уступила Виктории Томовой из Болгарии (3:6, 2:6).

Ранее в финал квалификации пробились Вера Звонарева и Камила Рахимова.