Вихлянцева не смогла пройти квалификацию на турнире в Дубае
13:37
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в полуфинале квалификации турнира в Дубае уступила сербке Александре Крунич со счетом 2:6, 3:6.
Встреча длилась 1 час 15 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила 4 двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Также в полуфинале Ангелина Габуева уступила Виктории Томовой из Болгарии (3:6, 2:6).
Ранее в финал квалификации пробились Вера Звонарева и Камила Рахимова.
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