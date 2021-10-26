Вихлянцева и Циньвэнь проиграли в первом раунде парного турнира в Курмайере
19:48
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и китаянка Чжэн Циньвэнь прекратили борьбу на турнире WTA в Курмайере (Италия) в парном разряде (5:7, 6:4, 11:9).
В первом раунде их победила китайская пара Ван Синьюй/Чжэн Сайсай. Следующими соперниками китаянок станут победители пары Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия) — Катаржина Питер/Рената Ворачова (Польша/Чехия).
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Наталья Вихлянцева/ Чжэн Циньвэнь (Россия/Китай) — 5:7, 6:4, 11:9
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