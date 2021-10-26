Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Вихлянцева и Циньвэнь проиграли в первом раунде парного турнира в Курмайере

19:48
Теги:

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева и китаянка Чжэн Циньвэнь прекратили борьбу на турнире WTA в Курмайере (Италия) в парном разряде (5:7, 6:4, 11:9).

В первом раунде их победила китайская пара Ван Синьюй/Чжэн Сайсай. Следующими соперниками китаянок станут победители пары Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия) — Катаржина Питер/Рената Ворачова (Польша/Чехия).

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Наталья Вихлянцева/ Чжэн Циньвэнь (Россия/Китай) — 5:7, 6:4, 11:9

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло
ВСУ попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе
1