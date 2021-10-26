Потапова и Сизикова не смогли пройти во второй круг парного турнира в Клуж-Напоке

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова не смогли пройти во второй круг парного турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом круге они проиграли Монике Никулеску и Елене-Габриэле Русе из Румынии со счетом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 44 минуты.

В следующем раунде Никулеску и Русе сыграют с победительницами матча Ирина-Камелия Бегу/Андреа Миту (Румыния) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Моника Никулеску/Елена-Габриэла Русе (Румыния, 3) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 6:0, 6:0