Потапова и Сизикова не смогли пройти во второй круг парного турнира в Клуж-Напоке
17:52
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова не смогли пройти во второй круг парного турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом круге они проиграли Монике Никулеску и Елене-Габриэле Русе из Румынии со счетом 0:6, 0:6. Встреча продолжалась 44 минуты.
В следующем раунде Никулеску и Русе сыграют с победительницами матча Ирина-Камелия Бегу/Андреа Миту (Румыния) — Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Моника Никулеску/Елена-Габриэла Русе (Румыния, 3) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 6:0, 6:0
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