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Сегодня, 21:13

Веснина: «Потапова стала намного опытнее и увереннее в себе. Нравится, как она играет»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина отметила прогресс российской теннисистки Анастасии Потаповой.

«Хочу выделить Настю Потапову. Нравится, как она играет. В последнее время показывает хороший уровень игры. Выросла как теннисистка. Стала намного опытнее и увереннее в себе. Особенно эти качества замечаются там, где нужно их иметь», — приводит Sport24 слова Потаповой.

22-летняя российская теннисистка является победительницей пяти турниров WTA и одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

В первом круге «Ролан Гаррос» Потапова сыграет с американкой Тейлор Таунсенд. Матч пройдет 28 мая и начнется не раньше 16.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-05-27-vesnina-potapova-stala-namnogo-uverenneye-v-sebe-ona-vyrosla-kak-tennisistka
Теннис
Анастасия Потапова
Елена Веснина
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