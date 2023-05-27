Блинкова — Свитолиной: «Желаю тебе всего наилучшего, Элина»

Российская теннисистка Анна Блинкова обратилась к украинке Элине Свитолиной после финального матча турнира WTA в Страсбурге (2:6, 3:6).

«Желаю тебе всего наилучшего, Элина. У меня была исключительная неделя, и я вернусь в следующем году», — цитирует Блинкову We love tennis.

Сегодня, 27 мая, Свитолина не пожала руку Блинковой после финала турнира в Страсбурге. В этой встрече Блинкова проиграла украинке со счетом 2:6, 3:6.