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Сегодня, 05:02

Векич обыграла Гарсию и стала победительницей турнира в Монтеррее

Сергей Разин
корреспондент
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Хорватская теннисистка Донна Векич в финале турнира в Монтеррее обыграла Каролин Гарсию из Франции со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету хорватки 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Для 31-й ракетки мира это первый титул WTA с 2021 года.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Донна Векич (Хорватия, 3) — Каролин Гарсия (Франция, 1) — 6:4, 3:6, 7:5

Донна Векич
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