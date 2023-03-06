Векич обыграла Гарсию и стала победительницей турнира в Монтеррее
Хорватская теннисистка Донна Векич в финале турнира в Монтеррее обыграла Каролин Гарсию из Франции со счетом 6:4, 3:6, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету хорватки 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.
Для 31-й ракетки мира это первый титул WTA с 2021 года.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Донна Векич (Хорватия, 3) — Каролин Гарсия (Франция, 1) — 6:4, 3:6, 7:5
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