Грачева в двух сетах уступила украинке Костюк в финале турнира в Остине
Российская теннисистка Варвара Грачева в финале турнира в Остине уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 22-летней россиянки 2 эйса и 5 двойных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 6. У 20-летней украинки 9 ошибок на второй подаче и 8 реализованных брейк-пойнта из 15.
Для Костюк это первый титул в WTA.
Остин (США)
Турнир WTA ATX Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Марта Костюк (Украина, 8) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 7:5
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