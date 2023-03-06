Грачева в двух сетах уступила украинке Костюк в финале турнира в Остине

Российская теннисистка Варвара Грачева в финале турнира в Остине уступила украинке Марте Костюк со счетом 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 22-летней россиянки 2 эйса и 5 двойных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнта из 6. У 20-летней украинки 9 ошибок на второй подаче и 8 реализованных брейк-пойнта из 15.

Для Костюк это первый титул в WTA.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Марта Костюк (Украина, 8) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 7:5