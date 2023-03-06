Грачева поднялась на 22 строчки в рейтинге WTA
Россиянка Варвара Грачева поднялась на 22 строчки в обновленном рейтинге WTA и теперь занимает 66-е место.
Анна Калинская поднялась на семь строчек и теперь располагается на 60-м месте.
В топ-20 рейтинга WTA без изменений — лидирует польская теннисистка Ига Свентек. В тройке — белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.
Дарья Касаткина сохранила 8-ю строчку, Вероника Кудерметова — 11-ю. Людмила Самсонова осталась на 12-м месте. Екатерина Александрова — на 18-м.
Обновленный рейтинг WTA
1. Ига Свентек (Польша) — 10585
2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100
3. Джессика Пегула (США) — 5495
4. Онс Жабер (Тунис) — 4921
5. Каролин Гарсия (Франция) — 4905
6. Коко Гауфф (США) — 4251
7. Мария Саккари (Греция) — 3451
8. Дарья Касаткина (Россия) — 3375
9. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360
10. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935
11. Вероника Кудерметова (Россия) — 2620
12. Людмила Самсонова (Россия) — 2301
18. Екатерина Александрова (Россия) — 2030
28. Анастасия Потапова — 1439
60 (67). Анна Калинская — 923
66 (88). Варвара Грачева — 879
69 (72). Анна Блинкова — 866