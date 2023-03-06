Грачева поднялась на 22 строчки в рейтинге WTA

Россиянка Варвара Грачева поднялась на 22 строчки в обновленном рейтинге WTA и теперь занимает 66-е место.

Анна Калинская поднялась на семь строчек и теперь располагается на 60-м месте.

В топ-20 рейтинга WTA без изменений — лидирует польская теннисистка Ига Свентек. В тройке — белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Дарья Касаткина сохранила 8-ю строчку, Вероника Кудерметова — 11-ю. Людмила Самсонова осталась на 12-м месте. Екатерина Александрова — на 18-м.

Обновленный рейтинг WTA

1. Ига Свентек (Польша) — 10585

2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100

3. Джессика Пегула (США) — 5495

4. Онс Жабер (Тунис) — 4921

5. Каролин Гарсия (Франция) — 4905

6. Коко Гауфф (США) — 4251

7. Мария Саккари (Греция) — 3451

8. Дарья Касаткина (Россия) — 3375

9. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360

10. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935

11. Вероника Кудерметова (Россия) — 2620

12. Людмила Самсонова (Россия) — 2301

18. Екатерина Александрова (Россия) — 2030

28. Анастасия Потапова — 1439

60 (67). Анна Калинская — 923

66 (88). Варвара Грачева — 879

69 (72). Анна Блинкова — 866