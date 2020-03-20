У Кузнецовой пытались выманить деньги от имени Кафельникова

Россиянка Светлана Кузнецова в сториз своего Instagram рассказала, что у нее обманным путем пытались выманить деньги.

— Дорогие друзья! — обратилась Кузнецова. — Этот пост, скорее, для спортсменов. Второй раз мне пришло сообщение. Просят перевести деньги. На аватаре фото какого-нибудь знаменитого спортсмена. Незнакомый номер, просит помощи: «Выручи до вечера, я тебе всё обратно переведу».

Сегодня мне пришло сообщение будто бы от Евгения Кафельникова: «Выручи, я пока что не в Москве. Мне близким надо помочь с деньгами, чтобы они ушли на карантин. Скинь, пожалуйста, 50 тысяч рублей». Я чуть не перевела, но что-то меня уберегло. Задала пару вопросов и поняла, что это совсем не Евгений. И помощь не нужна, а это чистый развод.