Twitter турнира в Страсбурге назвал Свитолину россиянкой. Украинка отреагировала в комментариях
22:14
Официальный Twitter-аккаунт турнира WTA в Страсбурге опубликовал твит, написав, что в этом году фаворитами будут Каролина Плишкова, София Кенин и Элина Свитолина.
При этом рядом с американкой Кенин был флаг Либерии, а рядом с украинкой Свитолиной — российский флаг. Ошибку заметила сама 25-летняя украинка, которая отправила аккаунту турнира эмодзи с правильным флагом. Позже данный твит был удален.
OMFG that's... bad ? pic.twitter.com/IY9BF0OV52— Peetah Pan ? (@i_am_peterpan_) September 1, 2020