Вторая ракетка мира Жабер за 1 час обыграла Каву и вышла в третий круг Уимблдона-2022
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла Катаржину Каву из Польши во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 59 минут и за это время Жабер не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав 5 из 6 брейк-пойнтов.
В третьем круге вторая ракетка мира встретится с француженкой Диан Парри.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 3) — Катаржина Кава (Польша, Q) — 6:4, 6:0
Кая Юван (Словения) — Далма Галфи (Венгрия) — 7:5, 6:3
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