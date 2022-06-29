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Сегодня, 23:05

Вторая ракетка мира Жабер за 1 час обыграла Каву и вышла в третий круг Уимблдона-2022

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Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла Катаржину Каву из Польши во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 59 минут и за это время Жабер не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав 5 из 6 брейк-пойнтов.

В третьем круге вторая ракетка мира встретится с француженкой Диан Парри.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 3) — Катаржина Кава (Польша, Q) — 6:4, 6:0

Кая Юван (Словения) — Далма Галфи (Венгрия) — 7:5, 6:3

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