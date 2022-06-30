Ига Свентек сыграет с Ализе Корне в третьем круге Уимблдона

Польшская теннисистка Ига Свентек обыграла голландску Лесли Паттинама Керкхове во втором круге турнира Уимблдона.

Матч длился 2 часа и 5 минут и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

В другой игре француженка Ализе Корне за 1 час и 21 минуту обыграла американку Клер Лю со счетом 6:3, 6:3.

В следующем круге Свентек сыграет против Ализе Корне (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды, LL) — 6:4, 4:6, 6:3

Магдалена Фрех (Польша) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:4

Аманда Анисимова (США, 20) — Лорен Дэвис (США) — 2:6, 6:3, 6:4