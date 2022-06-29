Саккари вышла в третий круг Уимблдона-2022
Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла болгарку Викторию Томову во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:3.
В третьем круге гречанка встретится с немкой Татьяной Марией.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 5) — Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:3
Элисон Риске (США, 28) — Мая Хвалиньска (Польша, Q) — 3:6, 6:1, 6:0
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 6:4
Диан Парри (Франция) — Маи Хонтама (Япония, Q) — 6:3, 6:2
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