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Сегодня, 22:18

Саккари вышла в третий круг Уимблдона-2022

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Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла болгарку Викторию Томову во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 6:3.

В третьем круге гречанка встретится с немкой Татьяной Марией.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 5) — Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:3

Элисон Риске (США, 28) — Мая Хвалиньска (Польша, Q) — 3:6, 6:1, 6:0

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 6:4

Диан Парри (Франция) — Маи Хонтама (Япония, Q) — 6:3, 6:2

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