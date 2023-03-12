Онс Жабер вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Туниска Онс Жабер обыграла польскую теннисистку Магдалену Фрех во втором круге турнира WTA серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США) — 4:6, 6:4, 6:1.
В следующем круге Жабер сыграет с Маркетой Вондроушовой (Чехия).
Канадца Бьянка Андрееску обыграла американку Пейтон Стирнс — 4:6, 6:4, 3:6. В третьем круге она сыграет с Игой Свентек (Польша).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Онс Жабер (Тунис, 4) — Магдалена Фрех (Польша, LL) — 4:6, 6:4, 6:1
Бьянка Андрееску (Канада, 32) — Пейтон Стирнс (США, WC) — 4:6, 6:4, 6:3
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