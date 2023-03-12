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Сегодня, 06:56

Онс Жабер вышла в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Туниска Онс Жабер обыграла польскую теннисистку Магдалену Фрех во втором круге турнира WTA серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США) — 4:6, 6:4, 6:1.

В следующем круге Жабер сыграет с Маркетой Вондроушовой (Чехия).

Канадца Бьянка Андрееску обыграла американку Пейтон Стирнс — 4:6, 6:4, 3:6. В третьем круге она сыграет с Игой Свентек (Польша).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 4) — Магдалена Фрех (Польша, LL) — 4:6, 6:4, 6:1

Бьянка Андрееску (Канада, 32) — Пейтон Стирнс (США, WC) — 4:6, 6:4, 6:3

Теннис
Бьянка Андрееску
Онс Жабер
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