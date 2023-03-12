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Сегодня, 07:19

Российский дуэт Кудерметова/Самсонова проиграл чешской паре Крейчикова/Синякова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев
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Российский дуэт Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова проиграл чешской паре Барбора Крейчикова/Катержина Синякова в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 1:6, 2:6.

В следующем круге Крейчикова и Синякова сыграют с дуэтом Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США, WC).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 6:1, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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