Тревизан вышла в финал турнира в Рабате, где сыграет с Клер Лю

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан обыграла соотечественницу Лючию Бронцетти в полуфинале турнира WTA 250 в Рабате.

Матч продлился 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.

Тревизан один раз подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бронцетти — ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованных брейк-пойнт из одного.

В финале турнира в Рабате Тревизан сыграет с американской Клер Лю. Матч пройдет в субботу, 21 мая.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мартина Тревизан (Италия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:3