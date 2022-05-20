Тревизан вышла в финал турнира в Рабате, где сыграет с Клер Лю
Итальянская теннисистка Мартина Тревизан обыграла соотечественницу Лючию Бронцетти в полуфинале турнира WTA 250 в Рабате.
Матч продлился 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3.
Тревизан один раз подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Бронцетти — ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованных брейк-пойнт из одного.
В финале турнира в Рабате Тревизан сыграет с американской Клер Лю. Матч пройдет в субботу, 21 мая.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Мартина Тревизан (Италия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:3
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