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Сегодня, 17:53

Яшина и Сакариас не смогли выйти в финал парного турнира в Марокко

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Россиянка Екатерина Яшина и Марсела Сакариас из Мексики не смогли пройти в финал парного турнира в Марокко.

В полуфинале они проиграли Эри Ходзуми и Макото Ниномие из Японии со счетом 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

В финале Ниномия и Ходзуми сыграют с Моникой Никулеску из Румынии и Александрой Пановой из России.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 1) — Екатерина Яшина/Марсела Сакариас (Россия/Мексика) — 6:2, 6:2

Теннис
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Панова и Никулеску вышли в финал парного турнира в Марокко
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